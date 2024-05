(Di sabato 25 maggio 2024) Antonioè il grande nome per il2024/25. Dopo una stagione complicata durante la quale si sono alternati tre allenatori in panchina.

Orlando: ”Con 100 mln se sei bravo puoi ricostruire e fare la squadra. A quel punto con 200 mln tra Osimhen e Kvara, uno come Conte potrebbe anche dire sì con certe cifre da investire sul mercato” Massimo Orlando, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. terzotemponapoli

Conte Napoli: situazione sbloccata, tutto pronto per la fatidica FUMATA BIANCA con Aurelio De Laurentiis. Ecco le novità Come riferito da La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis e Conte sono ritornati a parlarsi e la candidatura dell’ex Juve ha ripreso quota. calcionews24

Come può giocare il Napoli con Conte - Come può giocare il napoli con conte - Antonio conte è il grande nome per il napoli 2024/25. Dopo una stagione complicata durante la quale si sono alternati tre allenatori in panchina (Garcia, Mazzarri. calciomercato

Conte ribalta la Serie A: firma insieme a Lukaku - conte ribalta la Serie A: firma insieme a Lukaku - Il binomio composto da Antonio conte e Romelu Lukaku potrebbe riunirsi ancora una volta in Serie A. Le ultime sul futuro dell’allenatore salentino e del bomber belga ... calciomercato

Gasperini ha deciso il suo futuro, ecco cosa succede ad Atalanta e Napoli - Gasperini ha deciso il suo futuro, ecco cosa succede ad Atalanta e napoli - Niente napoli che ora vira forte su conte. Gasperini all’epoca aveva anche firmato un contratto con il club azzurro quando sembrava che Mazzarri dovesse andar via (l’aveva cercato la Juventus) ma il ... sport.virgilio