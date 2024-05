Assassin’s Creed Shadows - castelli e cimiteri esplorabili fra i punti di interesse

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 25 maggio 2024) La mappa disi preannuncia essere piuttosto grande e ricca didi. Fra questi, per l’art director Thierry Danserau e la storica Stéphanie-Anne Ruatta non mancheranno fra ie ipiù noti del Giappone. Sarà possibile esplorare idi Azuchi, Osaka, Himeji, Takeda e il cimitero Koyasan Okunoin, nonché il più antico del Giappone. Here are some of the landmarks featured in #Assassins, according to Art Director Thierry Danserau and Historian Stéphanie-Anne Ruatta! Azuchi Castle Osaka Castle Koyasan Okunoin Cemetery (most ancient graveyard in Japan) Himeji Castle Takeda Castle… pic.twitter.com/pJ3als7L57 — Access The Animus (@AccessTheAnimus) May 24, 2024 Il castello di Osaka è uno degli edifici più importanti per il paese, l’edificio ha infatti avuto un ruolo fondamentale per l’unificazione del Giappone. Il castello di Himeji invece è una delle strutture più antiche del Giappone costruite durante il periodo Shingoku e presente nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1993.