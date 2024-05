Quando la tradizione incontra la fede Si celebra l’antico rito dei Corpi Santi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) A Virgoletta c’è una storia da riscoprire. Una storia che si ripete da secoli, ogni seconda domenica di maggio. Si tratta della devozione ai. La sensibilità popolare non si accontenta di vivere alla presenza di Dio, che è nei cieli, ma ha bisogno di qualcosa di concreto, visibile e tangibile, come le reliquie. Molte chiese antiche sono piene di reliquie di, ma in nessuna parrocchia c’è una devozione così forte come quella che si ripete nella suggestiva frazione di Villafranca. Basta entrare in chiesa per vedere un bellissimo altare in marmo, che custodisce ideiFausto, Agatopo, Pellegrina e Quinta. E’ un’opera d’arte che alcuni sostengono sia della scuola del Bernini, ma soprattutto un luogo di pellegrinaggio. Fu commissionato nel XVII secolo da Alessandro, Mattia e Gabriele della famiglia Dalla Porta di Virgoletta, trasferitasi a Roma e lì molto influente.