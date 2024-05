Contadino imbratta l’intera città con letame liquido | Non me ne ero accorto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) In giro con il suo camion unha riempito ladi, quando se n’è reso contro era ormai troppo tardi Strade sporche e un odore fastidioso. Questo è l’esito del passaggio di un piccolo camion per le vie di Vrasene, un villaggio in provincia della più notadi Anversa. Qui, lo scorso giovedì, unsi spostava serenamente da una parte all’altra del paese, ignaro di quel che nel frattempo stava facendo. Dentro il container del suo camioncino era presente una grande quantità diche, per motivi sconosciuti, si sarebbe rovesciato per l’intero tragitto. Un evento disgustoso che ha subito allarmato gli abitanti della zona, attirati fuori dalle case dal fetore che proveniva dall’esterno. Unsporca la strada di(Screenshot Twitter) – Notizie.comNel giro di pochi minuti sono giunte numerose segnalazioni alle autorità. I cittadini lamentavano una situazione insopportabile tanto da vedere, quanto da sentire.