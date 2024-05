Cena col morto A Cannes The Shrouds di David Cronenberg

(Di venerdì 24 maggio 2024) Arriva l’ultimo dei venerati maestri che quest’anno il festival diha invitato (non è chiaro se per rispetto o per volontà di pu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

“Un’aggressione fisica davanti alla troupe per un cinema solo per uomini”. Si torna a parlare della celebre scena di sesso anale di Ultimo tango a Parigi. Ma questa volta si scavalca di campo. E con il film Maria di Jessica Palud – il 21 maggio Fuori Competizione al Festival di Cannes – si rivedrà proprio la ricostruzione di quella celebre, contestata, censurata scena in cui Marlon Brando abbranca da dietro la giovanissima Maria Schneider e usando come lubrificante il burro la sottomette ad un rapporto anale. ilfattoquotidiano

Il film su Donald Trump scatena le polemiche a Cannes 2024 per una scena di sesso non consensuale tra l'ex Presidente e la moglie Ivana, e gli investitori chiedono un nuovo montaggio. Come se non bastasse il tema scottante in vista delle elezioni presidenziali, c'è una scena di The Apprentice, il film sull'ascesa del giovane Donald Trump in concorso a Cannes 2024, che ha scatenato una bufera di polemiche. movieplayer

Festival di Cannes, 10 cose da sapere in vista della premiazione: l'attesa che mette in subbuglio la Croisette - Festival di cannes, 10 cose da sapere in vista della premiazione: l'attesa che mette in subbuglio la Croisette - Avete presente quando si va in campeggio e si prepara una lunga lista di sopravvivenza tra i boschi Ecco, con il Festival di cannes funziona più o meno così, ma senza orsi (quelli ... leggo

Beatrice Borromeo, Sarah Ferguson, Charlotte Casiraghi e non solo: tutti i look royal a Cannes 2024 - Beatrice Borromeo, Sarah Ferguson, Charlotte Casiraghi e non solo: tutti i look royal a cannes 2024 - Dall'eleganza di coppia di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, alla cascata di lustrini smeraldo di Sarah Ferguson passando per abiti celestiali e mini dress. Tutto lo stile dei reali sulla Croisett ... vanityfair