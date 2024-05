Canoa velocità - Coppa del Mondo | a Poznan delineate altre sei finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) In archivio la prima giornata delladeldisprint di scena a, in Polonia. Senza Italia, che non ha partecipato all’appuntamento concentrandosi agli Europei, sono stateseiche si disputeranno domenica. Nel C1 200 uomini miglior tempo del polacco Aleksander Kitewski in 43.34, che accede subito alla finale A assieme all’ucraino Taras Mishchuk, il ceco Antonin Hrabl, l’altro polacco Oleksii Koliadych, l’ucraino Oleh Borivyk e al georgiano Zaza Nadiradze. Con loro in finale il georgiano Gia Gabedava, il giapponese Masato Hashimoto e il tunisino Ghailene Khattali, passati dalle semiK2 femminile 500 che vede invece la Nuova Zelanda in testa con Lisa Carrington e Alicia Hoskin in 1’48”76. Già all’ultimo atto due equipaggi di Polonia e Germania, assieme anche alla Slovenia. Le semiinvece arridono a Olanda, Messico e all’altro equipaggio neozelandese.