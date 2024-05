Strage di Capaci - 32 anni dopo Meloni | Falcone vive ancora con le sue idee e il suo coraggio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oggi, a 32dalladiin cui morirono Giov, la moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta (Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro), la giornata di commemorazione sarà dedicata ai cinque operai morti in un cantiere, a Casteldaccia, lo scorso 6 maggio. Ma gli eventi non mancheranno in Sicilia e in tutto il resto d’Italia sul fronte sociale, politico e istituzionale. I primi a ricordare il sacrificio di, della moglie e della sua scorta, sono stati il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgiadi, i messaggi di Mattarella e“L’attentato difu un attacco che la mafia volle scientemente portare alla democrazia italiana. Una strategia criminale, chepoche settimane replicò il medesimo, disumano, orrore in via D’Amelio. Ferma fu la reazione delle Istituzioni e del popolo italiano.