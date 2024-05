Passaporti - Altroconsumo | Situazione migliorata ma procedure per tamponare emergenza

(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – Con le vacanze estive alle porte,ha verificato ladel rilascio e rinnovo del passaporto per gli italiani che si preparano ad andare all’estero. A distanza di 5 mesi dall’inchiesta di novembre, la. In questi ultimi mesi, dopo due anni di caos e disagi per i cittadini, sono .

Altroconsumo: solo 1 intervistato su 4 è ben informato sulle elezioni europee - altroconsumo: solo 1 intervistato su 4 è ben informato sulle elezioni europee - In vista dell’approssimarsi delle elezioni europee, solo 1 su 4 tra gli intervistati è ben informato, una percentuale che scende ancora di più fra ... teleborsa

Indagine Altroconsumo sulle elezioni europee: italiani al voto tra scetticismo e speranza - Indagine altroconsumo sulle elezioni europee: italiani al voto tra scetticismo e speranza - In vista dell’approssimarsi delle elezioni europee, altroconsumo ha deciso di raccogliere l’opinione e il giudizio degli italiani sul ruolo e sul lavoro dell’Unione europea. In particolare, si è volut ... ecodallecitta

Chi e come può ottenere risarcimento in Italia per il dieselgate VW Requisiti, modelli auto, procedura domanda, importi, tempi - Chi e come può ottenere risarcimento in Italia per il dieselgate VW Requisiti, modelli auto, procedura domanda, importi, tempi - Il gruppo Volkswagen ha allocato oltre 50 milioni di euro per compensare i partecipanti alla class action orchestrata da altroconsumo. businessonline