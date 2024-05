MotoGP su TV8 | orari GP Catalogna 2024 - il programma in chiaro dal 24-26 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Gran Premio disarà il sesto dei (o ventuno) appuntamenti da cui sarà composto il calendario del Mondialedi, Moto2 e Moto3. Si scenderà in pista al Montmelò da venerdì 24 a domenica 26. L’autodromo edificato sulle colline a nord di Barcellona è quello davvero di casa per molti centauri di passaporto spagnolo, ma in tutto e per tutto catalani. Quali saranno gliprecisi del fine settimana? Ci sono concomitanze tra il GP didie quello di Monaco di F1? Come fare per seguire la corsa tramite la TV?, Marco Bezzecchi e Luca Marini stanno perdendo le rispettive “scommesse”. Il Montmelò per dare un segnale di ripresaGPVENERDÌ 24ITALIANI) Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I) Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere Ore 10.45-11.30,, Prove libere (I) Ore 12.

Il Mondiale di MotoGP fa tappa in Catalogna e Pecco Bagnaia prosegue la sua rincorsa in classifica su una pista che non gli è stata favorevole negli ultimi anni. “Così come in Francia, anche al Montmeló siamo stati sfortunati nel 2022 e nel 2023, ma quest’anno spero vada diversamente”, l’auspicio di Pecco, secondo nel Mondiale dopo il terzo posto di Le Mans. sportface

