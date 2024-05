La Talpa - confermata la nuova edizione | data d’inizi - novità e meccanismo di gioco

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ci sono voluti oltre tre anni per l’ok allade La, la quale è rimasta in panchina ad appannaggio di altri programmi. Alla luce dei risultati negativi de L’Isola dei Famosi, gli autori si sono convinti a dare spazio al reality ed ecco che ora emergono numeosea riguardo. Si è già detto che il periodo di messa in onda sarà tra marzo e aprile su Canale 5 e che la conduzione verrà affia Ilary Blasi. Adesso invece spuntano i dettagli sull’che sarà con tanto di location edi. LalaÈ ormai ufficiale il ritorno de Ladopo diciassette anni dall’ultima volta. Il debutto avverrà su Canale 5 anziché su Italia 1 e ciò permetterà agli autori del reality di avere un budget più interessante per costruire il cast. Di conseguenza non ci saranno solo concorrenti nip come si era detto qualche settimana fa, ma si darà spazio prevalentemente ai vip.