(Di giovedì 23 maggio 2024) Kristi Marie Hoffman ha lavorato al film di Martin Scorsese e ha accusato la produzione.è stata citata in giudizio da unanativa americana che ha lavorato all'ultimo film di Martin Scorsese,of the. Kristi Marie Hoffman ha fatto parte del team di lavoro del lungometraggio con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone ma ha denunciato delle scorrettezze che sostiene di aver ricevuto in seguito alla produzione del film. Candidato a 10 premi Oscar,of thenon è riuscito a conquistare alcuna statuetta. Ambientato negli anni '20, il film racconta le vicende di alcuni membri della tribù di nativi americani di Osage, in Oklahoma, ….

Killers of the Flower Moon, una costumista fa causa a Apple Studios: "Mi hanno discriminata" - killers of the flower Moon, una costumista fa causa a Apple Studios: "Mi hanno discriminata" - Kristi Marie Hoffman ha lavorato al film di Martin Scorsese e ha accusato la produzione. movieplayer

Killers of the Flower Moon, guai per Apple: scatta una denuncia per discriminazione - killers of the flower Moon, guai per Apple: scatta una denuncia per discriminazione - La costumista di killers of The flower Moon Kristi Marie Hoffman ha intentato una causa contro Apple per discriminazione ... bestmovie

Perché un'artista di Killers of the Flower Moon ha fatto causa ad Apple - Perché un'artista di killers of the flower Moon ha fatto causa ad Apple - Un'artista che ha lavorato a killers of the flower Moon, l'ultimo film di Martin Scorsese, ha deciso di far causa a Apple. Ecco il motivo. cinema.everyeye