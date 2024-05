Il passo della Bibbia Ezechiele 25,17 in Pulp Fiction esiste davvero?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una delle (decine) di battute di culto diè quella pronunciata da Samuel L. Jackson, nei panni di Jules Winnfield, ed è il25,17. Ebbene, si tratta di undel tutto finto, che Quentin Tarantino ha “rubato” da due film precedenti, Karate Kiba del 1976. E Un piede in paradiso del 1991. Utilizzati per dare la possibilità al personaggio di sacralizzare un omicidio. Regalandogli un’aura mistica. Ma cosa recita ilin questione?25,17. Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nomecarità ebuona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre; perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli.

