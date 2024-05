Il Comune paghi la produttività

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Criticità relative all’erogazione salario accessorio () dei dipendenti per l’annualità 2023 e per la mancata predisposizione degli obiettivi performance del 2024". A riportarle in una nota, a seguito dell’assemblea unitaria che si è tenuta neldi Fiscaglia, sono Marco Righi (Fp Cgil), Mariarosaria Rea (Cisl Fp) e Davide Covi (Uil Fpl). "Le risultanze dell’assemblea – spiegano – hanno evidenziato come, non essendo state completate tutte le schede di valutazione annualità 2023 del personale dipendente, non possa essere completata la validazione del procedimento valutativo" ed è "estremamente urgente ed importante che l’amministrazione comunale intervenga, prima della tornata elettorale, per la risoluzione dell’impasse che blocca l’erogazione del salario accessorio () dei dipendenti relativo all’annualità 2023, garantendo che venga corrisposto nella mensilità di giugno 2024".