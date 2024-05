Cuneaz trionfa alla 9 Miglia Alladiese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Fine settimana ricco di impegni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar e anche con buoni risultati. In provincia di Torino, la VII edizione della "9diese" è stata vinta da Renè, il forte fondista biancoverde che negli anni scorsi ha vestito la maglia azzurra e che nella gara di Aglié ha dato un saggio del suo valore. Una gara sui 14,5 km, dominata dacon il tempo di 47 minuti netti, rifilando ben 2’41" di distacco a un atleta di valore come Ayyoub El Bir (Atl.Biotekna). Terzo classificato Marco Mazzon (Olimpiatletica) distaccato di 3’06". Ben 124 i corridori giunti al traguardo. La vittoria dinon è mai stata in discussione a testimonianza di una grande condizione di forma per un atleta che potrebbe anche ambire a una maglia azzurra per la mezza maratona degli Europei di Roma a giugno. Sempre a Torino,"Strà la Loggia", secondo posto assoluto per Mattia Scalas.