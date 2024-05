Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

Serie B, playout: la Ternana vede la salvezza in quota, il Bari si affida ai gol di Nasti per l'impresa - Serie B, playout: la Ternana vede la salvezza in quota, il Bari si affida ai gol di Nasti per l'impresa - Dopo l`1-1 del San Nicola, Ternana e Bari si giocano la permanenza in Serie B al Libero Liberati nella sfida di ritorno dei playout. Il pareggio in Puglia è un. calciomercato

Cassano chiama Totti in diretta ma la telefonata è disastrosa: "Io non ho capito niente, lui pure" - L'ex calciatore pugliese si presta al gioco e contatta l'ex capitano della Roma. Lo scambio di battute è breve, esilarante e infarcito di parolacce. "Non ci ha capito un caz*o… Io nemmeno… siamo in ... fanpage

All'Atalanta conviene eliminare la Roma dalla Champions - I nerazzurri sono già qualificati avendo vinto l'Europa League, ma possono ancora arrivare terzi o quarti in Serie A: ecco quanti soldi ci sono in ballo. repubblica