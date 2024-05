Carlo Acutis | perché è considerato il patrono di Internet

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Milano – Carlo Acutis, lo studente milanese stroncato a 15 anni da una leucemia fulminante, sarà santo. Oggi è il "santo di internet" ed è pregato in tutto il mondo e sul web. "Ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Non è caduto nella trappola", ha detto papa Francesco. Nato a Londra, era cresciuto a Milano e frequentava il Leone XIII. Aiutava i clochard, suonava il sassofono, giocava a pallone e progettava programmi al computer, la sua specialità che ha saputo unire alla fede. Carlo Acutis ha lasciato segni della sua generosità anche in città: dai poveri alla mensa Caritas ai bambini della parrocchia di Santa Maria Segreta. A lui è stato dedicato lo studentato di via Barilli, a Milano. Lo studente milanese morì il 12 ottobre 2006 all'ospedale San Gerardo di Monza ed è stato riconosciuto, nonostante la sua breve vita, come modello di fede cristiana.