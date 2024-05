Berrettini rinuncia al Roland Garros | Mi alleno intensamente - ma non sono pronto a giocare cinque set

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Matteonon sarà al. L’annuncio del tennista arriva attraverso un reel pubblicato su Instagram. “Nonostante mi stia allenando, non mi sento ancoraperpiù partite al meglio deiset”, scrive. “Per questo – spiega lo sportivo – ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza”. Solo l’8 maggio scorso, il tennista si era ritirato dagli Internazionali Bnl d’Italia. “Nonpera Roma, spero di esserlo per Parigi”, aveva detto il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l’azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno Stefano Napolitano in un derby italiano. “Nonsemplicementeper competere e rischio di farmi male e stare fermo, ed è l’ultima cosa che voglio. Ho dovuto mettere da parte il cuore con quello che voglio fare a quello che devo fare.