Pallanuoto | ore 21 La De Akker affronta Quinto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima sfida di finale per la De. Questa sera alle 21, alla Longo, la formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca perre i liguri del, in gara 1 di finale 5-6 posto. Dopo la vittoria, e la conquista dell’Europa nella serie con Trieste, la Deprova ad alzare ancor di più l’asticella. "Abbiamo festeggiato l’Europa e ora dobbiamo riportare la testa al punto giusto – sottolinea Mistrangelo – Stiamo bene, dovremo giocare liberi, ma concentrati. Ilè una bella squadra, sulla carta superiore a noi, nel round salvezza hanno dominato. Dovremo sfruttare la mancanza per due partite di Figari".

