LIVE Darderi-Mannarino 7-6 4-3 - ATP Lione 2024 in DIRETTA | arriva il controbreak del francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4. Altra gran risposta del transalpino, che piazza il. 40-AD Palla del. Risposta aggressiva delche coglie di sorpresa l’avversario. 40-40 Servizio vincente provvidenziale dell’azzurro. Parità. 30-40 Palla del. Ancora una volta l’italoargentino manca la chiusura consegnando il punto al transalpino. 30-30 Con attenzione Luciano piazza lo smash a rimbalzo vincente dopo la disperata difesa dell’avversario. 15-30 Ingenuità di, che manca la comoda chiusura con il dritto in uscita dal servizio, spedendo out il successivo. 15-15 Scappa via il dritto in corsa in allungo del numero 22 ATP. 0-15 Si ferma sul nastro il dritto inside out in avanzamento dell’azzurro. 2-4 Game. Secondo ACE consecutivo del padrone di casa, che prova a reagire.