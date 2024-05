Manager stuprata in un bar dei Navigli a Milano - disposta la perizia sulle intercettazioni telefoniche

Si chiama Antonio Cirigliano il fidanzato di Angelina Mango e in questi giorni si trova in Svezia per sostenerla in occasione dell’Eurovision Song Contest. “Lui è la persona che più mi sostiene” – le parole di Angelina in una vecchia intervista – “È stato importante per me ricevere il suo sostegno [ad Amici, ndr], mi ha dato la carica. Lui è la persona che più mi sostiene e con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale.

