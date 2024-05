Le spallette rialzate sui lungarni - Firenze si difende con i panconi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Tra i progetti finanziati dal Pnrr ce n’è anche uno che riguarda l’Arno e la sicurezza diqualora risuoni di nuovo l’allarme alluvione. In attesa della completa realizzazione del piano delle casse di espansione a monte della vallata fiorentina, la Regione Toscana ha presentato un progetto alla Protezione Civile nazionale per "la mitigazione del rischio idraulico" che è stato inserito nelle azioni del Pnrr (Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b) ed è stato finanziato per 14.680.000 euro con decreto 2840 del 31 ottobre 2022. Obiettivo del piano, che era stato varato dalla Regione nell’agosto del 2021, la messa in sicurezza dell’abitato diper piene dell’Arno "con tempo di ritorno fino a 200 anni". Per far ciò si prevede una serie di opere (interventi di contenimento) da realizzarsi ...