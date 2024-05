(Di martedì 21 maggio 2024) Pavia, 21 maggio 2024 – Una piattaforma aiutarapidamente candidati qualificati sfruttando la tecnologia e i social media. Il sistema per la nuova attività di recruiting è basato su undi matching tra job post eche migliora la qualità delle candidature analizzate dai recruiter, rendendo al contempo gli annunci più attrattivi, e consentendo ai candidati di ricercare ilin modo più efficiente. Tutte le inserzioni di, inoltre, presentano una struttura molto chiara e comprensibile in cui è possibileinformazioni complete, dalle skills richieste alla ral e ai benefit. Da gennaio la nuova piattaforma ha già raccolto oltre 465 candidature per le posizioni di autista (in Lombardia, Veneto e Piemonte), ...

Autoguidovie assume e si affida a un algoritmo di selezione personale - autoguidovie assume e si affida a un algoritmo di selezione personale - Da gennaio la nuova piattaforma ha raccolto oltre 465 candidature per le posizioni di autista (in Lombardia, Veneto e Piemonte), addetto ai servizi generali ... laprovinciapavese.gelocal

In Autoguidovie sarà un algoritmo a trovare il candidato ideale per un posto di lavoro - In autoguidovie sarà un algoritmo a trovare il candidato ideale per un posto di lavoro - Pavia, 21 maggio 2024 – Una piattaforma aiuta autoguidovie a trovare rapidamente candidati qualificati sfruttando la tecnologia e i social media. Il sistema per la nuova attività di recruiting è ... ilgiorno