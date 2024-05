Il video della piazza di spaccio in via Gola a Milano | come avviene la vendita di droga sui Navigli

residenti e commercianti di Boccea in piazza Scarampi per la sicurezza. È quello che è successo a Roma Nord, dove cittadini esasperati della zona di Boccea sono scesi in piazza, a Largo Pier Francesco Scarampi, per chiedere maggiore sicurezza per il loro quartiere. Furti, risse, spaccio, clandestini, sbandati, ubriaconi, musica a tutto volume, proliferare di minimarket e bottiglie di alcolici ai lati delle strade sono solo alcuni dei molteplici elementi di degrado e microcriminalità che attanagliano la zona.

iltempo