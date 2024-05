I compiti chiave che il successore di Jurgen Klopp dovrà affrontare ad Anfield

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-20 22:15:42 Giorni caldissimi in redazione! Arne Slot è stato confermato come prossimo allenatore del Liverpool, con l’olandese che lascia il Feyenoord per riempire le importanti scarpe diad. Lo scintillante regno dinel Merseyside non è finito come i tifosi del Liverpool avrebbero voluto, con un aprile miserabile che ha visto svanire le loro speranze di titolo in Premier League. A corto di energia nel momento cruciale, il Liverpool forse ha dimostrato di rimanere in uno stato di transizione, in qualche modo lontano dall’essere in grado di battere Manchester City e Arsenal attraverso un’estenuante stagione di Premier League. Leggi le nostre altre notizie sportive:Slot: offerta del Liverpool ‘difficile da ignorare’Il Liverpool conferma l’arrivo di SlotMateta: L’Inghilterra deve ...