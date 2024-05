Giovani e mobilità Più consapevolezza per ridurre i rischi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladi oggi e di domani è uno dei temi più dibattuti in questo periodo. Il tema coinvolge non solo gli automobilisti di oggi ma, soprattutto, gli utenti della strada del futuro. Ecco perché il nostro giornale ha voluto accendere ancora una volta i riflettori sui temi dellae di un approccio che richiami ia una responsabilità e a unasulla sicurezza tutta nuova. Nasce con questo obiettivo ’Svolte. Sulla strada della sicurezza’, promosso per la giornata di oggi da QN Quotidiano Nazionale e SpeeD, in collaborazione con ACI Automobile Club d’Italia, Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato. L’appuntamento è questa mattina con un doppio momento live e in diretta streaming. Nella sede del Talent Garden di via Ostiense a Roma, dopo l’introduzione e il saluto di Agnese Pini, ...