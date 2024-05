Strade - buche e fiamme

(Di domenica 19 maggio 2024) Una buca sull’asfalto, un pavé dissestato, un sanpietrino messo male. Eh vabbè, che può succedere? Ecco può capitare che una delle pietre squadrate che lastricano le vie milanesi venga divelta dal passaggio dell’ennesima automobile e urti qualche parte del pianale provocando un incendio le cuifiniscano a loro volta per lambire la automobile parcheggiate. Non è un viaggio di fantasia: è quello che sembra essere successo domenica mattina in via Rubens. Risultato: tre veicoli distrutti dal rogo, una strada bloccata e una linea del tram ferma per diverse ore (fortunatamente, nessun ferito). Questo sarà pure un caso limite, però è anche l’ennesima dimostrazione che una strada maltenuta non rappresenta solo un fastidio, ma un pericolo.

