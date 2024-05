Perché Putin riscopre la via cinese alla pace in Ucraina

Tra le numerose bugie pronunciate a Pechino da Xi Jinping e dal suo ospite e alleato di secondo grado Vladimir Putin due spiccano per sfacciataggine

Passati ventisette mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, Vladimir Putin tende la mano all’occidente e apre alle trattative di pace. Lo zar, durante il secondo giorno di visita in Cina per rafforzare i rapporti bilaterali con Xi Jinping, ha ...