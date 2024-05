Tommy Paul tifoso della Lazio | Tutto grazie ad Opelka Immobile il mio giocatore preferito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 16 maggio 2024)conquista i tifosi. Lo statunitense, qualificato alla semifinale agli Internazionali d’Italia, ha ribadito il suo amore per il club biancoceleste in conferenza stampa dopo la vittoria su Hubert Hurkacz: “Sono stato a una partita domenica scorsa, è stata l’unica partita a cui sono stato. Mi sono davvero divertito, mi è piaciuta”. L’originepassione è chiara: “Sono diventato un fana Reilly, è stato lui a farmi appassionare. Non so nemmeno come lui abbia iniziato a tifare – aggiunge – credo che avesse un amico qui a Roma che era. Reilly si collega e guarda molte partite. Sì, insomma, è stato molto divertente”. Ha un ...