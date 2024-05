Roma - scooterista si schianta contro un’auto | chiusa una parte di via Ostiense

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’uomo è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale. Scoppia una tubatura nel quartiere Castel di Leva a– Ilcorrieredellacitta.com Non sono ancora chiare le ragioni per cui questa mattina un uomo, a bordo del suo scooter, si siatoun auto in sosta. L’incidente, avvenuto su via, ha visto come vittima un 49enne, trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di. Siin sosta: 49ennne soccorso d’urgenza L’uomo si trovava questa mattina, intorno alle ore 12, a bordo del suo veicolo su via, all’altezza dell’incrocio con via dei Conciatori. Il 49enne procedeva sul suo scooter Honda Integra in direzione Basilica San Paolo quando improvvisamente ha perso il ...

