Formula1 - Leclerc | Confido negli aggiornamenti sulla SF-24?

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (askanews) – La Ferrari si presenta al via del week end di Imola, tappa del Mondiale 2024 di F1, con la voglia di sfidare la Red Bull e di imporsi. “Non so esattamente quale potrà essere il risultato di questo nuovo pacchetto, mache sia buono – le parole di Charles– Finora lo abbiamo testato principalmente al simulatore, su piste diverse. È evidente che sia un passo avanti, ma dobbiamo comprendere quale sarà il suo reale effetto sul tracciato. Dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare nella giusta direzione”, ha dichiarato. “Non è il circuito ideale per introdurreperché potremmo non apprezzare tutti i miglioramenti che possono darci. Dovremo aspettare altri circuiti per dare una valutazione veritiera. Parliamo di innovazioni per una base già ...

Roma, 21 mar. (askanews) – Per Charles Leclerc il GP di Australia deve servire a confermare le prestazioni che l’hanno portato sul podio in Arabia con la Ferrari: “Il passo avanti rispetto all’anno scorso è evidente e il fatto di trovare ...

Roma, 18 apr. (askanews) – La F1 torna in Cina e si torna a parlare di pista e del duello Ferrari-Red Bull. In Cina non si corre da 5 anni, le monoposto sono cambiate e si correrà in un weekend inedito, con il rivoluzionato formato Sprint che ...

Roma, 20 apr. (askanews) – Il campione del mondo in carica Verstappen fatica in avvio ma poi mostra i muscoli e fa sua la prima gara veloce del 2024 nel Gp della Cina . Podio per Hamilton, che al via aveva preso la prima posizione su Norris, terzo ...

