Allenatore - Pastore | Conte? O ha un accordo col Mila - o Stellini…

Ex Palermo, Liverani: “Sfida con la Samp I rosa hanno dalla loro l’effetto ‘Barbera’ e…” - Ex Palermo, Liverani: “Sfida con la Samp I rosa hanno dalla loro l’effetto ‘Barbera’ e…” - Ai microfoni del “Giornale di Sicilia”, l’ex centrocampista del Palermo, Fabio Liverani, ha spiegato:“Il bello dei play off è che si cancella tutto perché sono gare da dentro fuori e si giocano e si v ...

Pastore: “I Friedkin non mi volevano e Mourinho non mi ha mai neanche parlato” - pastore: “I Friedkin non mi volevano e Mourinho non mi ha mai neanche parlato” - L'argentino ripercorre le tappe della sua carriera tra cui l'avventura in giallorosso, non senza amarezza per il trattamento ricevuto: "Non mi è stato permesso di dimostrare nulla. Avrei voluto almeno ...