Utenti ingannati | Ferragni - la contromossa di Balocco non piace al Codacons

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il tribunale di Torino ha accolto il ricorso presentato dale ha accertato "la pratica scorretta messa in atto dall'aziendasul caso del pandoro 'Pink Christmas' griffato" e "l'ingannevolezza dei messaggi lanciati al pubblico sulla campagna di beneficenza associata alla vendita del prodotto", ha fatto sapere il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti die consumatori. "Alla luce di quanto riportato da alcuni organi di informazione,precisa che decreto del Tribunale Civile di Torino ha respinto la richiesta di alcune associazioni dei consumatori (, Adusbef e Assourt) di corrispondere un milione e 500.000 euro quale risarcimento del danno nell'ambito dell'operazione 'Pandoro Pink Christmas": ...

Per il pandoro di Ferragni scatta la class action contro balocco: "Devono rimborsare i 5,69 euro" - Adesso è il momento dei rimborsi. Dopo aver portato il tribunale Chiara Ferragni e balocco per il pandoro Pink Christmas, le associazioni dei consumatori hanno lanciato un'azione collettiva per il rim ...

