Per Generali utile a 1,44 miliardi Dividendo di 1,28 euro ad azione

generali, via libera al bilancio. Donnet: performance positiva - L’assemblea degli azionisti di generali, riunita in via telematica, ha approvato ieri quasi all’unanimità i risultati record del bilancio 2023 dando al contempo il via libera alla distribuzione di un ...quotidiano

generali fa festa solo a metà. Schiaffo Delfin-Caltagirone - L’assemblea 2025 di generali, con all’ordine del giorno il rinnovo del ... Delfin e Caltagirone non sarebbero particolarmente entususiasti dei risultati 2023 del Leone (utile netto di 1,4 miliardi, ...ilgiornale

Delfin e Caltagirone disertano l'assemblea di generali - L'anno scorso, dopo la battaglia del 2022 per il rinnovo del cda del Leone, Delfin e Caltagirone avevano preso parte all'assemblea del gruppo assicurativo guidato da Philippe Donnet dove era ...nordesteconomia.gelocal