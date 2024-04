La moglie del presidente - la recensione | Catherine Deneuve è eccezionale anche all' Eliseo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lade Ladel, opera prima di Léa Domenach: una commedia vestita da biopic sull'importanza dell'immagine politica, che rilegge un pezzo di storia francese dal punto di vista femminile grazie ad unain gran forma. Al cinema. C'è poco da fare, la commedia francese (in realtà il cinema francese, in generale) continua a vivere un momento straordinario, composto da titoli intelligenti, in grado di intrattenere il pubblico e di usare il genere per fare tante cose diverse. Per esempio raccontare la Storia transalpina da un punto vista nuovo, dando lustro ad un personaggio per lungo tempo visto da una prospettiva molto svilente per le tante sfaccettature che invece ha mostrato nel corso degli anni e l'importanza politica che ha ricoperto in dei momenti chiave degli ...