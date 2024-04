Ginnastica artistica - Maresca | Speravo nell’accoppiata storica Lodadio | Superato un periodo particolare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 aprile 2024) Salvatoresi è qualificato alla finale agli anelli nell’ambito degli Europei 2024 dimaschile. Il campano, presentatosi a Rimini come individualista (dunque al di fuori del quintetto di squadra), si è esibito esclusivamente al proprio attrezzo prediletto ed è riuscito ad agguantare il biglietto per l’atto conclusivo con il quarto punteggio del turno preliminare. L’azzurro ha tutte le carte in regola per andare a caccia di una medaglia. Salvatoreha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto contento della finale agli anelli e allo stesso tempo dispiaciuto che Marconon sia riuscito a qualificarsi. Speravamo di fare un’accoppiatacome a Kitakyushu, quando finimmo insieme sul secondo e terzo gradino del ...