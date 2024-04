Ben Stiller Parla del Fallimento di Zoolander 2 e del Successo di Severance

Ben stiller e il flop di Zoolander 2: “Non me lo aspettavo” - Ben stiller, regista e attore, si è recentemente espresso riguardo al deludente risultato al botteghino di Zoolander 2 ...cinematographe

Ben stiller non di è mai ripreso dal flop di Zoolander 2: "Non mi ero accorto di quanto fosse brutto" - Il regista e protagonista di Zoolander 2 torna a commentare la disastrosa accoglienza riservata al sequel della commedia cult del 2002. Il fallimento del film presso critica e pubblico è stato un duro ...comingsoon

Ben stiller non si è mai ripreso dal flop di Zoolander 2: "Non mi ero accorto di quanto fosse brutto" - Il fallimento del film presso critica e pubblico è stato un duro colpo da digerire per Ben stiller e, a distanza di 8 anni, ancora si fa sentire. Era il 2016 e Ben stiller, a quasi tre lustri ...comingsoon