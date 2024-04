Xabi Alonso interrompe l’allenamento del Bayer Leverkusen ogni volta che vede una giocata | è vietata

(Di mercoledì 24 aprile 2024)ha le idee chiare sul modo in cui deve giocare il suol'allenamentocheunache va contro i suoi principi: non vuole lanci lunghi.

Rubriche: vai alla sezione - I campioni di Germania andranno avanti con Xabi alonso, ma cosa succederà ai suoi gioielli C'è la coda per Frimpong, su Wirtz il club tiene duro, ma i discorsi sono solo ...gazzetta

F1 | Ricciardo: "Stroll irresponsabile, mi fa ribollire il sangue" - Non è un GP della Cina da ricordare quello della Racing Bulls, che ha concluso la corsa di domenica con un doppio zero che fa male, non solo per i danni riportati su entrambe le vetture, ma anche ...it.motorsport