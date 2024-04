Traffico Roma del 20-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità si sta ancora in coda sulla via Salaria dal raccordo anulare alla diramazioneNord in uscita dae poi sulla complanare del raccordo anulare da via di Settebagni alla diramazione dinord carreggiata esterna Questo a causa della chiusura fino alle 6 di lunedì 22 aprile della diramazione dinord per urgenti lavori tra lo svincolo per il raccordo anulare e Settebagni verso la A1 in centro se quella manifestazione con corteo tra il Circo Massimo e Piazzale Ostiense ripercussioni per il trasporto pubblico la linea tra limite il percorso al Parco del Celio ed in tema di trasporto pubblico fino alle 14:30 sono previste interruzioni o limitazioni di percorso per i treni della linea fl1 Orte ...