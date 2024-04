Missione Spazio - la nuova puntata di Touch – Impronta Digitale

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 aprile 2024) ROMA – L’esplorazione spaziale è sempre stata una delle sfide più affascinanti per gli esseri umani, ma a che punto è arrivata? “” è il titolo delladi “”, disponibile dal 17 aprile sulla piattaforma di RaiPlay. Fjona Cakalli, divulgatrice di tecnologia tra le più autorevoli in Italia e conduttrice del programma, è andata in Guyana Francese, nel Centro Spaziale Europeo di Kourou, dove tutto è pronto per il lancio di Ariane 6, previsto tra metà giugno e fine luglio. Il nuovo razzo dell’Agenzia Spaziale Europea, che promette di abbattere i costi e migliorare la facilità dei trasporti spaziali, è capace di portare in orbita costellazioni di satelliti, di raggiungere la luna e forse in futuro, di portare nello ...