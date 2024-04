Parla Callai - mister in seconda del Follonica Gavorrano Stiamo disputando una bella stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tredici anni al lavoro per il. La doppia vita di Federico(nella foto), che in biancorossoblù mette anima e corpo come preparatore dei portieri e allenatore inlo porta oramai da oltre un decennio a vivere metà giornata tra casa e il campo di allenamento. Per adesso, comunque, lasin qui disputata è positiva. "Secondo mefacendo una– dice–. La società ci ha chiesto di fare un’annata da protagonisti e penso che lofacendo ampiamente,lottando in campionato e siamo in finale di Coppa. Anche se siamo indietro sicuramente non molliamo e ce la metteremo tutta per cercare di coronare questo sogno, mancano ancora tre ...