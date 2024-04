GF | due ex concorrenti pronti alla convivenza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il GF si è appena concluso per gli exche hanno preso parte a quest’ultima edizione. Eppure, per due ex inquilini inizierà molto presto una nuova avventura fuori dcasa, visto che hanno annunciato che andranno presto a convivere. Ecco di chi si tratta. Sono stati tanti gli amori, ma anche le amicizie, che si sono create tra le mura della casa di Cinecittà. L’ultima edizione del GF ha regalato molte soddisfazioni al pubblico e anche momenti memorabili, tra cui indubbiamente l’inaspettato ritorno di fiamma tra Perla Vatiero, nonché vincitrice di quest’edizione, e Mirko Brunetti. Eppure, non solo loro i due exche presto condivideranno lo stesso tetto. Ecco di chi si tratta. Novità per due exdel GF, foto Screenshot – VelvetGossipL’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa ...

L’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini è terminata ma alcuni ex concorrenti non sembrano andare d’accordo neanche fuori dalla casa di Cinecittà. Infatti, ci sarebbero ... (anticipazionitv)

Due giorni di regate a Brenzone il 13 e il 14 Aprile - Nexis2 si aggiudica il Trofeo Acquafresca 2024 e il premio di Timoniere/Armatore ...ladigetto

Docenti idonei concorso 2020, mai assunti e ora pure sorpassati a destra: a difenderli l’ex ministra Gelmini con la collega Grippo di Azione - Nel 2020 hanno partecipato al concorso pubblico per diventare docente, sono risultati idonei all’insegnamento, quindi sono stati collocati in graduatoria, ma per vari motivi, non sempre legati alla ca ...tecnicadellascuola

Musk e Apple in crisi per colpa della Cina. E quindi se ne vanno in India - Nei primi due mesi del 2024, Tesla ha venduto il 20% in meno di automobili nel vasto mercato locale. E il crollo, dovuto principalmente all’ascesa delle concorrenti low-cost cinesi, a partire da Byd, ...huffingtonpost