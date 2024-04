Zendaya e quel biondo miele tornato di tendenza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 aprile 2024) Anchesegue il trend del momento e cambia hair look. E no, questa volta non tocca il taglio, bensì punta al colore. Mettendo da parte il suo iconico castano naturale, l’attrice di Challengers sceglie unelegante e luminoso che dettacontinua con gli esperimenti beauty e questa volta segue un trend di stagione optando per una nuova sfumatura di capelli. Dimenticate il castano cioccolato. L’attrice di Euphoria, di ritorno al cinema e sul red carpet grazie a Challengers, ha preferito una delicata sfumatura, dai riflessi dorati, per affrontare la primavera 2024.. Crediti: Ansa – VelvetMagImpegnata con il press tour di Challengers, nuovo film diretto da Luca Guadagnino, l’attrice celebre sin dalla ...