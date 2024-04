Royal family | i retroscena svelati dal maggiordomo

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tutti siamo abituati a vederli in pubblico, composti e regali, ma anche dietro le quinte i componenti dellamantengono lo stesso atteggiamento? A rivelarlo è una fonte molto vicina a Buckingham Palace. Si tratta dell’exdi re Carlo e della consorte Camilla. Ecco cosa ha rivelato sulle loro abitudini. Questo non è un momento particolarmente buono per lainglese, eppure tutti i membri cercano di mantenere alto l’umore. In particolare, la famiglia reale si tiene salda alle sue abitudini, che non tutti conoscono così bene, non quanto il loro. Ed è stato proprio colui che ha affiancato l’allora principe Carlo e la consorte Camilla che ha spifferato qualche abitudine dei membri reali all’interno di Buckingham Palace. I segreti della ...