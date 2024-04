Retribuzione annua lorda | cos’è e come si calcola | tutte le info

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pubblicato il 12 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il significato di RAL è oscuro a molti lavoratori dipendenti, nonostante sia un indicatore chiave nel mondo del lavoro. La RAL è la. Questa comprendele trattenute effettuate dal sostituto d’imposta per conto del lavoratore ed è erogata dall’azienda nel corso dell’anno. Questa tiene conto del minimo tabellare, ovvero laminima prevista per il proprio inquadramento, stabilita all’interno del relativo CCNL, ma non solo. Vi troviamo anche eventuali scatti di anzianità, l’indennità di contingenza, l’eventuale superminimo fissato dall’azienda tramite contratto individuale e il terzo elemento, noto ancheassegno supplementare,anche eventuali tredicesima e quattordicesima. ...

