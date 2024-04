Il Castello in alta quota Castigata la Maceratese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) 21 : Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (15’ st Fabiani), Evangelisti, Braconi (45’ st Graciotti Lu.), Guella, Sidorenco (24’ st Nanapere). A disp.: Schirripa, Pedini, Bellucci, Simonetti, Niccolini, Kurti. All. Giuliodori.: Amico, Iulitti (40’ st Cirulli), Nicolosi, Vittorini, Sensi, Pagliari (30’ st Tortelli), Gomis, Ruani (12’ st Massei), Perri (12’ st Damiano), Minnozzi (12’ st Di Ruocco), D’Ercole. A disp.: Marchegiani, Consoli, Compagnucci, Raffaelli. All. Ruani. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro. Reti: 38’ pt Cannoni, 4’ st Fossi, 18’ st D’Ercole. Il Castelfidardo supera anche lae con i tre punti guadagna anche una posizione in classifica. Ora i biancoverdi sono quarti, sempre più in zona playoff, mentre lascivola all’ottavo posto, a ...