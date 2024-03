Joe Barone | l’ultimo saluto di Pozzallo | il corteo con le maglie viola | la Messa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024)(Ragusa), 23 marzo 2024 – Un lungoche ha attraversato le vie del paese, poi la funzione religiosa che si è svolta nella chiesa della Madonna del Rosario., in provincia di Ragusa, ha dato cosìal direttore generale della Fiorentina Joe, morto dopo un malore avvenuto a Bergamo nella giornata di domenica 17 marzo. Proprio dala famigliapartì quando Joe aveva otto anni per andare a cercare fortuna in America. Si stabilirono a New York, a Brooklyn. Manon ha mai dimenticato la sua città, dove tornava per le vacanze. In tanti hanno reso omaggio alla camera ardente, nella giornata di venerdì. Poi appunto, come da programma allestito dal Comune di ...