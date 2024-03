Come cambiare l’IBAN per l’accredito della pensione? Guida semplice

(Di sabato 23 marzo 2024)perè un’operazioneche può essere effettuata in diversi modi. In questo articolo, vediamo le diverse procedure disponibili, a seconda dell’ente erogatore. 1. INPS Se la tuaè erogata dall’INPS, puoiin due modi: Online: Accedi al sito web dell’INPS con SPID, CIE o CNS. Clicca su “MyINPS”. Seleziona “Gestione Pensioni”. Clicca su “le coordinate di accredito”. Inserisci il nuovo IBAN e conferma. Tramite Contact Center: Chiama il numero 803.164 (da telefono fisso) o 06164164 (da cellulare). Seleziona l’opzione per parlare con ...

L'annuncio dell'Ifab vede continuare la sperimentazione della nuova regola del Fuorigioco , che ridurrebbe della metà gli offside fischiati in ogni partita. Ecco come potrebbe cambiare il calcio (ilgiornale)

Come risolveremo i crimini nello Spazio - Avete mai pensato a Come saranno condotte le indagini sui crimini su astronavi e pianeti diversi dalla Terra È giunta l'ora di farlo. Le esplorazioni umane dello Spazio tornano nel vivo, primo fra tu ...wired

Salvaguardare gli oranghi o costruire muretti anti-elefante. In viaggio da volontari - «Non è semplice coinvolgere le persone», spiegano alla Ecoway Travel: spaventa il peso dell’impegno in loco. E l’ong Keep the Planet aggiunge: le sperienze più economiche sono quelli in Centro o Sud A ...corriere

Ora legale, quando torna nel 2024 - Fra il sabato e la domenica di Pasqua, nell'ultimo fine settimana di marzo, torna l'ora legale. Le lancette vanno spostate in avanti di 60 minuti. Si dorme un'ora in meno per guadagnare un'ora di luce ...vanityfair