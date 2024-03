Pnrr | Meloni | ‘c’è chi sperava no Ue a rate per dire che avevo fallito’

Il Governo Meloni annuncia lo stanziamento di 720 milioni di euro per la ferrovia Roma-Pescara . L'opera era già finanziata con il Pnrr , ma in estate ... (fanpage)

Pnrr: Fitto, con Dombrovskis utile confronto su Piano rivisto, proficua collaborazione con Commissione Ue: "Utile e approfondito scambio di vedute a Bruxelles con il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis sul Pnrr rivisto e la sua ...agenzianova

Nardella, per Metrocittà Firenze confermati 55 milioni Pnrr: "C'è una straordinaria novità, direi clamorosa. Abbiamo visionato il decreto legge 19/2024 riguardante le nuove norme del Pnrr e nell'allegato tre che riguarda i fondi legati alle Città metropolitane ...ansa

Previsione di Elly Schlein sulle elezioni Regionali in Abruzzo: la provocazione a Meloni e l'appello a Conte: Regionali in Abruzzo, Elly Schlein è fiduciosa contro il candidato di Giorgia Meloni e sostiene l'unità con Conte per le elezioni in Basilicata e Piemonte ...notizie.virgilio