Due pecore tibetane clonate per la prima volta in Cina | usata la tecnica di Dolly

Il lupo a Bajardo di giorno: «Ha sbranato una pecora»: Cresce la paura a Bajardo per i lupi che negli ultimi tempi anche in pieno giorno girano nelle vie del paese, sbranando le pecore. Il borgo in cima alla valle Armea, circondato dai boschi, sta vivendo ...ilsecoloxix

La vicenda di Trapani, il mandriano e le pecore, e la cloaca dei social: (di Emiliano Latino). È di ieri la notizia che la società Trapani Shark ha bannato per due anni un tifoso che ha firmato un post Facebook, in cui definiva il presidente Antonini ...pianetabasket

Un grande gregge di pecore (e non solo) invade Jesolo - Video: Transumanza Eccola qua! Un enorme gregge di mille pecore è arrivato a Jesolo da Pergine (Trento) per pascolare in pianura. I pastori hanno scelto Jesolo per il clima favorevole. In ...ilgazzettino