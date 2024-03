Superbonus in 10 anni | come funziona e come poterlo fare

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il110%, introdotto dal Decreto Rilancio del 2020, ha rappresentato una misura di grande impatto per il settore edile italiano, incentivando interventi di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica e installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Dalla sua introduzione, la misura ha subito diverse modifiche, tra cui la possibilità di dilazionare la detrazione in 10anziché 4, introdotta nel 2023. In questo articolo, analizziamo in dettaglio la dilazione delin 10, illustrando i suoi vantaggi, svantaggi e le modalità di accesso.la dilazione in 10? Per poter dilazionare la detrazione in 10, è necessario optare per la cessione del credito o lo ...